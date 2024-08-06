İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerinden alınan bilgiye göre, Balçova'dan Gaziemir istikametine doğru ilerleyen Limontepe Kavşağı'na yakın bir noktada bir araç arıza yaparak trafiği aksattı. Arızalı aracı yol dışına çıkarma çalışmaları sürerken, bu noktadan geriye doğru yaklaşık 1 kilometrelik trafik yoğunluğu oluştu.

Aracını bu güzergah üzerinden kullanacak sürücüler, yoğunluk nedeniyle alternatif rotaları değerlendirmeli ve yolculuklarını planlarken gecikmeleri göz önünde bulundurmalıdır. Çalışmaların ne kadar süreceği henüz belli değil.

Yoğun trafiğe hazırlıklı olun

Yol kullanıcılarının bu durumu dikkate alarak seyahat etmeleri önem arz ediyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaşan trafikte, sürücülerin dikkatli ve sabırlı olmaları gerekmektedir.

Alternatif rota önerileri

Limontepe Kavşağı çevresinde meydana gelen bu araç arızası, trafiği ciddi şekilde etkilerken, alternatif rotalar kullanılarak yoğunluktan kaçınılabilir.