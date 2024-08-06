İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde düzenlenen operasyonlar sonucunda, hakkında yakalama kararı bulunan 4 bin 517 firarinin gözaltına alındığını belirtti. Yakalananlardan 4 bin 489'unun 5 yıla kadar, 19'unun 5-10 yıla kadar, 9'unun ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı tespit edildi.

Hangi suçlardan aranıyorlardı?

Narkotik: 731 kişi

Hırsızlık: 698 kişi

Kaçakçılık ve Organize Suçlar: 458 kişi

Dolandırıcılık: 454 kişi

Yağma: 180 kişi

Cinsel Suçlar: 131 kişi

Adam Öldürme: 124 kişi

Terör Suçları: 39 kişi

Bakan Yerlikaya'nın mesajı

Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."