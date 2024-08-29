Balçova, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. İlçenin cadde ve meydanları, Balçova Belediyesi ekipleri tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı. Kutlamalar, yarın (30 Ağustos) sabah saat 10.00'da Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenecek çelenk koyma töreni ile başlayacak.

Zaferin 102. yılına özel söyleşi

Saat 15.00’de Engelliler Merkezi Konferans Salonu’nda, "Büyük Taarruz’un 102. Yılı" konulu bir söyleşi gerçekleştirilecek. Tarihçiler Doç. Dr. Mehmet Emin Elmalı ve Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu, bu anlamlı etkinlikte konuşmacı olarak yer alacaklar.

Kortej yürüyüşü ve unutulmaz konser

Kutlamalar, saat 19.00’da Ata Caddesi'nden başlayacak olan 30 Ağustos Korteji ile devam edecek. Gaziler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşecek kortej, Adalet ve Demokrasi Parkı’nda son bulacak. Gün, burada düzenlenecek olan Grup Laçin konseri ile taçlanacak. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, "Tüm Balçovalı hemşerilerimizi, Zafer Bayramı coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyoruz. Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz," şeklinde bir davet mesajı yayınladı.