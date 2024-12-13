Balçova Belediyesi’nin “3. Yaş Üniversitesi” projesi, sağlıklı ve aktif bir yaşlılık için ilk etkinliğini düzenledi. “Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma” panelinde uzmanlar, yaşlı sağlığı ve eğitimi üzerine önemli bilgiler paylaştı.

Uzmanlar sağlıklı yaşlanmayı anlattı

Balçova Belediyesi Engelliler Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen panele akademik camiadan değerli isimler katıldı. Panelde:

Doç. Dr. Özlem Miman, Tıbbi Parazitoloji alanında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Prof. Dr. Reyhan Uçku, halk sağlığı perspektifinden sağlıklı yaşlanmanın önemini vurguladı.

Psikolog Mevlüt Ülgen, yaşlı bireylerin psikolojik ve sosyal gereksinimlerine dikkat çekti.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Dr. Feryal Akşan ise, yaşlı sağlığını multidisipliner bir yaklaşımla ele aldı.

3. Yaş Üniversitesi'ne ilk adımlar

Panelde, Balçova Belediyesi’nin Şubat ayında başlatmayı planladığı 3. Yaş Üniversitesi için kayıt süreci de tanıtıldı. Katılımcılar, proje hakkında detaylı bilgi alırken, kayıt başvurularını da etkinlik sırasında gerçekleştirdi. Program, yaşlı bireylerin aktif öğrenim süreçlerine dahil olmasını ve sosyal hayata daha fazla katılım sağlamasını hedefliyor.

Belediye Başkanı'ndan teşekkür

Panelin sonunda Balçova Belediyesi Başkan Yardımcısı Bora Er, konuşmacılara çiçek takdim ederek katkılarından dolayı teşekkür etti. Etkinlik sonunda katılımcılar, sorularını yöneltme fırsatı buldukları için memnuniyetlerini dile getirdi.