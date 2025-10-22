Balçova’da uzun yıllardır çözülemeyen ve kamuoyunda “ arsa mağdurları” olarak bilinen sorun, yürütülen koordinasyon çalışmaları sonucunda önemli bir aşamaya geldi. Balçova Belediyesi’nin girişimleriyle, yüzlerce hak sahibinin mağduriyetinde yeni bir dönem başladı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, yapılan çalışmaların sonucunu “tarihi bir müjde” olarak duyurdu. Yiğit, “Bugün Balçovamız için önemli bir günü yaşıyoruz. Yıllardır çözülemeyen ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan arsa mağdurları sorununu çözüme kavuşturduk. Bu gelişme, sadece hak sahipleri için değil, adil bir kent düzeni hedefiyle yol alan tüm Balçova için tarihi bir adımdır.” dedi.

Yiğit, sürecin çok paydaşlı bir çalışma sonucu başarıya ulaştığını vurguladı:

“Bu başarı, yalnızca belediyemizin değil; merkezi idareden ilgili bakanlıklara, İzmir milletvekillerinden teknik personelimize kadar herkesin ortak emeğidir. Siyaset üstü bir kamu hizmetini hep birlikte hayata geçirdik.”

Başkan Yiğit, açıklamasında sürece destek veren isimlere teşekkür etti:

“Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a, AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Mahmut Atilla Kaya’ya ve belediyemizin ilgili bürokratlarına teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise sabırla destek veren hemşehrilerimize borçluyuz.”

Yiğit, planlama sürecine ilişkin bilgi de verdi:

“Kasım ayı Belediye Meclisi toplantılarında arsa mağdurlarıyla ilgili planlarımızı meclise sunacağız. Komisyonlarımız şu anda nihai değerlendirmeleri yapıyor. Bu tarihi adımın kalıcı çözüme dönüşmesi için süreci yakından takip edeceğiz.”

Başkan Yiğit, açıklamasını “ Balçova Belediyesi olarak, ilçemizin geleceği için aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.” ifadeleriyle tamamladı.