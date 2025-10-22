Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, yağışların ardından yeşil zeytin hasadı başladı. Bu yıl yeşil zeytinin kilogram fiyatı 50 ile 80 lira arasında değişiyor.

Burhaniye’de kurak geçen yazın ardından geçtiğimiz haftalarda düşen yağmurlar zeytin üreticisini hareketlendirdi. Hasat edilen ürün yeşil çizik zeytin için hazırlanırken, yörede kurulan onlarca elek de çalışmaya başladı. Eleklerde sınıflandırılan yeşil zeytinler boylarına göre 50 ile 80 lira arasında fiyatla alınırken, elek altı olarak adlandırılan yağlık zeytin ise 35 liradan alıcı buluyor.

Vatandaşlar yeşil zeytin fiyatlarından memnun olurken, yağ fiyatlarının düşüklüğünden yakındı. Zeytinde "yok yılı"nın yaşandığı yörede, geçtiğimiz haftalarda düşen yağmurlar kaliteyi artırdı.

Zeytincilik yapan Hasan Kızıklı, "Zeytin üreticisi olarak çiftçilik yapıyoruz. Bu sene yağmurlar erken düştü. Hasada erken başladık biraz. Ama, yok senesi olduğu için zeytin mahsulümüz az. Fiyatlar pek tatmin edici değil. Yağ fiyatları çok düşük. İşçilikler pahalı. Zeytinlerimizi eleğe veriyoruz. Büyük olanları satıyoruz. Küçük olanları da yağ yapıyoruz, fiyarlarla masraflarımızı çıkarıyoruz" dedi.

Fahri Emir de, "Bu sene yağmur Allah'a şükür erken düştü. Zeytinler kendine geldi. Elemeğe başladık. Alıcılar da peşin para ödüyor. Biz de Ağacık’tan geliyoruz. Şarköy'de zeytinleri eliyoruz. Biraz da yağ fiyatları yardım ederse yüzümüz gülecek" diye konuştu.

Ali Sarı ise, "Zeytinler geçen seneye oranla az. Genel olarak kalite iyi. En güzel mahsul Edremit ve Burhaniye mahsulüdür. Başka yerin mahsulü bizimkine benzemez. Bizimki tescillenmiş marka haline gelmiştir. Bütün zeytin üreticilerine bereketli sezon diliyorum" şeklinde konuştu.