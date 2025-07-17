Balçova Belediyesi, ilçede başlattığı asfalt, kaldırım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son altı ayda birçok mahallede yürütülen düzenleme faaliyetlerinde özellikle altyapı ön plana çıktı.



Eğitim ve Teleferik Mahalleleri’nde kapsamlı yenileme

Balçova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eğitim ve Teleferik Mahalleleri'nde asfalt dökümü ve parke taş düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Ana arterlerde de yenileme işlemleri yapıldı.

Onur Mahallesi’nde çalışmalar devam ediyor

Onur Mahallesi’nde başlatılan altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanacağı bildirildi. Belediye ekipleri bazı uygulamalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden de destek aldı. Fen İşleri yetkilileri, bu iş birliği için teşekkür etti.

Başkan Yiğit’ten teşekkür mesajı

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışmalar sırasında gösterdikleri sabır ve anlayış nedeniyle mahalle sakinlerine ve esnafa teşekkür etti.

“Mahallelerimizin altyapı ve üstyapı sorunlarını çözmek, yaşam kalitesini artırmak için ekiplerimiz özveriyle çalışıyor,” ifadelerini kullanan Yiğit, temizlik ve ilaçlama faaliyetlerinin de aralıksız sürdüğünü belirtti.