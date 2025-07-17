Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Muğlaspor, stat inşaatının tamamlanmaması nedeniyle ciddi bir belirsizlik yaşıyor. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, stat sorununun çözülmemesi halinde kulübün geleceğinin tehlikede olduğunu söyledi.

Son iki sezonda üst üste şampiyonluklar yaşayarak 2. Lig’e yükselen yeşil-beyazlı ekip, bu süreçte 11 yeni oyuncu transfer etti. Ancak, geçen yıl yıkılan stat yerine inşa edilmeye başlanan yeni stadın halen tamamlanmaması, kulüpte endişe yaratıyor.

Başkan Kıyanç: “Bu stat bitmezse Muğlaspor’un sonu olur”

Konuya ilişkin açıklama yapan Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, yeni statta en azından bir tribünün yetişmesini talep ettiklerini belirtti. Kıyanç, “Muğlaspor geçen yıl statsız şampiyon oldu ama 2. Lig’de bu şekilde devam edemeyiz. Bu stat bitmezse, bu Muğlaspor’un sonu olur” dedi.

Stat yetişmezse takımın sahasız kalacağına dikkat çeken Kıyanç, şunları söyledi:

“Alternatif sahamız yok. İlk maçımız BAY, ikinci maçımız deplasmanda. 1 Ağustos’ta tekrar toplantı yapacağız. İki yıl boyunca imkansızlıklarla şampiyon olduk. Bu yatırımların boşa gitmesine izin veremeyiz.”

Taraftarlar da belirsizlikten rahatsız

Muğlaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı, stat inşaatının gecikmesinin yalnızca kulübü değil taraftarı da mağdur ettiğini ifade etti.

Aydınlı, “Taraftar olarak stadın yetişip yetişmemesi konusunda endişeliyiz. Lütfen Muğlaspor’u destekleyin. Stadın maliyeti 200-250 milyon lira. Muğlaspor bu parayı bir yılda harcıyor. Maalesef hala endişeliyiz. Bu stat konusu bir an önce çözülmeli. Muğla halkı bu takıma sahip çıkmak zorunda,” dedi.