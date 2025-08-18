CHP’de kongre süreci mahalle delegelerinin belirlenmesiyle başladı. Partinin planlamasına göre, ilçe ve il kongreleri Kasım ayına kadar tamamlanacak. 210 bin üyesi bulunan İzmir İl Örgütü’nde, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun kooperatif soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından süreç İl Başkanvekili Barış Özdemir’in koordinasyonunda yürütülüyor.

Balçova’da uzlaşı havası

Balçova’da gerçekleştirilen mahalle seçimlerinde dikkate değer bir huzur ve birlik ortamı oluştu. Parti içi gerilime sahne olan birçok ilçenin aksine Balçova’da delegelerin belirlenmesi sırasında herhangi bir tartışma yaşanmadı. CHP kulislerinde bu durum, “Balçova’da örgüt sağduyuyu tercih etti” yorumlarıyla değerlendirildi.

Delegeler belirlendi

Çetin Emeç, Fevzi Çakmak, Korutürk, Onur, Teleferik, Eğitim, İnciraltı ve Bahçelerarası mahallelerinde yapılan seçimlerde toplamda yüzlerce delege seçildi. İlçe kongresinde oy kullanacak delegeler arasında partinin uzun yıllardır görev alan isimlerinin yanı sıra genç ve yeni yüzlerin de yer aldığı görüldü.

Mahallelerde belirlenen delegeler, Balçova CHP İlçe Kongresi’nde yeni yönetimi seçmek için sandığa gidecek. Kongrede belirlenecek ilçe yönetimi daha sonra İzmir İl Kongresi’nde oy kullanacak.

Kulislerde konuşulanlar

CHP’de ilçe ve il kongreleri yaklaşırken gözler, İzmir’in kritik ilçelerinde şekillenecek dengelere çevrildi. Balçova’da seçilen delegelerin blok liste yerine uzlaşıyla belirlenmesi, il kongresine giden süreçte dengeleri etkileyecek bir gelişme olarak yorumlandı.

Parti kaynakları, Balçova’da ortaya çıkan bu birlik havasının diğer ilçelere örnek olabileceğini belirtiyor.