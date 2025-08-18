Hakkında uzun süreli hapis cezası vardı

İzmir Konak’ta polis ekipleri, yağma ve evden hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan A.S.’yi takibe aldı. Şüphelinin kesinleşmiş 30 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunuyordu.

Eyüpsultan’da Taksi Şoförü Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
Eyüpsultan’da Taksi Şoförü Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
İçeriği Görüntüle

Polisle kovalamaca yaşandı

Ekiplerin dur ihtarına uymayan A.S., polisten kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma devam ediyor

Yakalanan firari, emniyete götürülerek işlemlerine başlandı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA