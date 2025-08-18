Hakkında uzun süreli hapis cezası vardı
İzmir Konak’ta polis ekipleri, yağma ve evden hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan A.S.’yi takibe aldı. Şüphelinin kesinleşmiş 30 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunuyordu.
Polisle kovalamaca yaşandı
Ekiplerin dur ihtarına uymayan A.S., polisten kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Güvenlik önlemleri ve soruşturma devam ediyor
Yakalanan firari, emniyete götürülerek işlemlerine başlandı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
