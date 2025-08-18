Aleyna Dalveren boşanıyor mu? Dikkat çeken paylaşım

CHP’de şok iddia! Özlem Çerçioğlu ve 3 belediye başkanı AK Parti’ye katılıyor

Seferihisar’da kaçak hafriyat avı: Drone ile 7/24 takip

YÜREĞİMİZİ TEK BİR HEDEFTE KENETLEDİK: İKTİDAR OLMAK

Yakalanan firari, emniyete götürülerek işlemlerine başlandı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

İzmir Konak’ta polis ekipleri, yağma ve evden hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan A.S.’yi takibe aldı. Şüphelinin kesinleşmiş 30 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunuyordu.

