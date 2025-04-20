Balçova Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik kapsamlı bir şenlik düzenleyecek. Adalet ve Demokrasi Parkı’nda gerçekleşecek etkinlikte, gün boyunca çeşitli sahne gösterileri ve çocuk aktiviteleri yer alacak.

Şenlikte iki sahne kurulacak

Balçova Belediyesi tarafından 23 Nisan’da düzenlenecek çocuk şenliğinde, ana sahne ve mini sahne olmak üzere iki ayrı alan oluşturulacak. Etkinlikler saat 12.00’de başlayacak ve 17.00’ye kadar devam edecek.

Şenlikte çocuklara yönelik bilim şov, sirk gösterileri, mini disko, robot gösterisi, sihirbaz performansı, palyaço etkinlikleri ve çocuk tiyatrosu gibi çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Ayrıca çocuklara ücretsiz pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtılacak.

Başkan Yiğit’ten çocuklara davet

Belediye Başkanı Onur Yiğit, 23 Nisan’da çocukları Adalet ve Demokrasi Parkı’na davet ederek şu açıklamada bulundu:

“Atamızın dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, adına yakışır şekilde kutlamak istiyoruz. Bu özel gün vesilesiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bıraktığı değerli miraslar için saygı ve minnetle anıyoruz.”

Park çocuklara özel olacak

Başkan Yiğit, şenlik süresince park alanının tamamen çocuklara ayrılacağını belirtti. Etkinliğin tüm detaylarının çocukların güvenliği ve eğlencesi düşünülerek planlandığı aktarıldı.