Balçova Belediyesi, yaz tatilini sokakta oyun oynayarak geçiren çocuklar için sürpriz bir etkinliğe imza attı. Belediye Başkanı Onur Yiğit’in talimatıyla hizmete sunulan ikram aracı, ilçedeki çocuklara limonata ve kurabiye ikram etti.

İkram aracı çocuklarla buluştu

Vali Kutlu Aktaş İlkokulu ve Cumhuriyet Meydanı’nda konuşlanan belediyeye ait ikram aracı, çocuklara ücretsiz olarak limonata ve kurabiye dağıttı. Yaz sıcaklarında çocuklara küçük de olsa bir serinlik sunmak amacıyla yapılan etkinlik, minikler tarafından büyük ilgi gördü.

Gençlere de kahve ikramı yapıldı

İkram aracı sadece çocuklara değil, gençlere de hizmet verdi. Etkinlik sırasında gençlere de kahve dağıtımı yapıldı. Belediye Başkanı Onur Yiğit, araçların sadece bu tür özel etkinliklerde değil, her zaman vatandaşın hizmetinde olacağını vurguladı.

Başkan Yiğit: “Mutlu çocuklar için çalışıyoruz”

Belediye Başkanı Onur Yiğit, çocukların yaz tatilinde hem eğlenip hem öğrenmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Yiğit, “Çocuklarımız, yaz tatilinin keyfini çıkarırken arkadaşlarıyla güzel anılar biriktiriyorlar. Sıcak yaz akşamında bir nebze olsun serinlemeleri bizleri mutlu etti. İkram aracımız gibi kamuya kazandırdığımız her hizmet, doğrudan vatandaşımıza dokunuyor. Çocuklarımız için hazırladığımız projeler devam ediyor ve edecek” dedi.

Yaz kursları ve kültürel etkinlikler sürüyor

Balçova Belediyesi’nin yaz dönemi boyunca sürdürdüğü etkinlikler arasında çocuklara yönelik kurslar, sinema gösterimleri ve bilim merkezi ziyaretleri de yer alıyor. Bu etkinliklerle çocukların yaz tatillerini verimli ve eğlenceli geçirmesi amaçlanıyor.

Belediye araçları halkın hizmetinde

Belediye tarafından kamuya kazandırılan 18 yeni araçtan biri olan ikram aracı, ilçe sakinlerinin günlük yaşamına dokunmaya devam ediyor. Başkan Yiğit, bu araçların sadece belirli programlar için değil, her zaman halkın hizmetinde olacağını ifade etti.

Balçova Belediyesi’nin çocuklara yönelik bu yaklaşımı, hem ailelerden hem de çocuklardan tam not aldı. İlçe genelinde bu tür sosyal belediyecilik uygulamalarının artarak devam etmesi bekleniyor.