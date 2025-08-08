Türkiye’nin en sevilen oyuncularından Fahriye Evcen’in şöhret yolculuğu, hayatın bazen en büyük sürprizlerini en sıradan anlarda getirdiğinin canlı bir kanıtı. 1986’da Almanya’nın Solingen kentinde doğan Evcen, eğitimini Düsseldorf Üniversitesi Sosyoloji bölümünde sürdürürken ailesiyle Türkiye’ye yaptığı bir tatil, kaderini bambaşka bir yöne çevirdi.

Türkiye’de bulunduğu sırada tesadüfen katıldığı bir televizyon programında seyirci koltuğunda oturan Fahriye Evcen, programın sunucusu Oya Aydoğan’ın dikkatini çekti. Güzelliği ve duruşuyla fark yaratan genç Evcen, kısa bir sohbetin ardından Aydoğan’ın önerisiyle yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştı. Bu karşılaşma, onun oyunculuk dünyasına ilk adımını atmasını sağladı.

İlk rol

2005 yılında “Asla Unutma” dizisinde yardımcı bir rolle ekranlara adım atan Evcen, ardından “Hasret” dizisinde rol aldı. Ancak asıl çıkışını, 2006-2010 yılları arasında yayınlanan “Yaprak Dökümü” dizisinde canlandırdığı “Necla Tekin” karakteriyle yaptı. Dizideki performansı, onu kısa sürede Türkiye’nin en tanınan yüzlerinden biri haline getirdi.

Eğitim ve kariyeri birlikte yürüttü

Oyunculuk kariyerine odaklanmak için Almanya’daki eğitimini yarıda bırakan Evcen, annesiyle Türkiye’ye yerleşti. Burada Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünü başarıyla tamamladı. Hem akademik hem de sanat dünyasında elde ettiği başarılar, onu çok yönlü bir isim haline getirdi.

Fahriye Evcen, bugün sinema ve televizyon dünyasında önemli projelerde yer alırken, mutlu evliliği ve anneliğiyle de magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Onun hikâyesi, tesadüflerin ve doğru zamanda parlayan yeteneğin, hayatı nasıl kökten değiştirebileceğinin ilham veren bir örneği olarak hafızalarda yerini koruyor.