İzmir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Orhan Aydın, Balçova’daki gazilerle birlikte Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yiğit, gazilerin taleplerine yanıt verecek ve sorunlarına çözüm bulacak bir masa kurulacağını duyurdu. "Bu masada gönüllü olarak yer alacağız. Her zaman yanınızda olacağız ve çözümler üretmek için elimizden geleni yapacağız. Sizler, bu ülkenin canını ve gözünü kırpmadan ortaya koyan çok değerli büyüklerisiniz. İyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

Gazilerden teşekkür ve takdir

İzmir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Orhan Aydın, Yiğit’in yaklaşımını takdir ederek, çözüm önerilerinin kendilerini memnun ettiğini belirtti. Aydın, gazilerin ülkenin birer değeri olarak görülmesi gerektiğini vurgulayarak, gaziler adına politika üretenlere teşekkür etti. Başkan Yiğit, ayrıca gazilere yapılan çalışmalara dair bilgi verdi.