Balçova Belediyesi, bir süredir yapımı süren sosyal tesislerden olan Kent Lokantası ve Bal Kafe’yi vatandaşların kullanımına sundu. Aynı anda 200 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip olan tesiste, 4 çeşit yemek 90 liradan sunulacak. Açılışta vatandaşlarla bir araya gelen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Yiğit: “Engellere rağmen hizmete devam edeceğiz”

Açılış töreninde konuşan Başkan Onur Yiğit, "Tüm engellemelere rağmen bu hizmetlerin daha iyisini yapacağız. Bugün bizi yalnız bırakmayan Balçova aileme teşekkür ediyorum. Ülkemizin şartlarını biliyoruz, hizmet üretmemizi engellemek isteyenler var. Ama biz inatla çalışacağız, başaracağız" dedi. Kent Lokantası’nın sayısını artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Kent Lokantası ve Bal Kafe nasıl hizmet verecek?

Balçova Belediyesi'nin yeni sosyal tesisi, saat 11.30-14.30 arasında Kent Lokantası olarak faaliyet gösterecek. Yaz aylarında ise 09.00-23.00 saatleri arasında Bal Kafe adıyla hizmet verecek. Başkan Yiğit, bir bardak çayın 10 liradan satılacağını belirtirken, lokanta menüsünü de bizzat incelediğini ifade etti.

10 kişilik kadroyla hizmet

Tesisin mutfak ve servis hizmetleri toplamda 10 kişilik bir kadro ile sağlanacak. Kadroda 5 aşçı ve mutfak personelinin yanı sıra 5 garson görev alacak. Ekonomik zorluklara karşı sosyal belediyecilik anlayışıyla planlanan bu hizmetin, vatandaşlara hem ekonomik hem de kaliteli bir alternatif sunması hedefleniyor.