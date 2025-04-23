Balçova’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Günün anlamına uygun olarak Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, başkanlık koltuğunu temsili olarak 9 yaşındaki Asil Nadir İlköğretim Okulu öğrencisi Aden Mina Bahçıvanoğlu’na devretti.

“Çocuklar için güvenli sokaklar istiyorum”

Temsili Başkan Aden Mina Bahçıvanoğlu, Balçova için hazırladığı projeleri Belediye Başkanı Onur Yiğit’e sundu. Özellikle okul saatlerinde trafik güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirten Bahçıvanoğlu, bu saatlerde polis memuru görevlendirilmesi ve acil müdahale odaları kurulması önerisinde bulundu.

Ayrıca çocuklara meslekleri tanıtacak tematik bir çocuk köyü kurulması, yeşil alanların artırılması ve çocukların oyun oynayabileceği güvenli sosyal alanların oluşturulması taleplerini dile getirdi.

Başkan Yiğit’ten destek ve ödül

Başkan Onur Yiğit, Aden’in önerilerini dikkatle dinledi ve okul saatlerindeki trafik güvenliği talebiyle ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçeceğini söyledi. Ziyaretin ardından Bahçıvanoğlu’na “Nutuk”, bir kitabevinde kullanabileceği hediye çeki ve belediyede masasında bulunan özel isimliğini hediye etti.

Temsili Başkan’a öğretmeni Gözde Taşer, Okul Müdürü Burçak Akseki ve ailesi de eşlik etti. Ziyaret sonrası Başkan Yiğit ve Aden Mina, Balçova Kaymakamlığı’nın düzenlediği 23 Nisan kutlamalarına katıldı.