Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, bu yıl birinci sınıfa adım atacak tüm öğrencilere ücretsiz okul çantası hediye ederek eğitime destek veriyor. Okula başlayacak öğrencilerin heyecanını paylaştığını dile getiren Yiğit, “Tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Çanta dağıtımları 26 Ağustos’ta başlıyor

Okul çantası almak isteyen aileler, 26 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında semt evlerine başvurabilecek. Başkan Yiğit’in hediyesi olan çantaların içerisinde, defter, kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, yapıştırıcı, resim defteri, renkli kutu boya, pastel boya, sulu boya ve kırmızı kurşun kalem gibi temel okul malzemeleri yer alacak.

Eğitimciler ve velilerden destek mesajları

Eğitimciler, okul çantasının çocuklar için sadece bir araç olmadığını, aynı zamanda okula başlamanın heyecanını simgeleyen önemli bir hediye olduğunu belirtiyor. Veliler de Başkan Yiğit’in bu jestine teşekkür ederek, “Çocuklarımız için düşünülmüş çok ince bir davranış” şeklinde duygularını dile getirdiler.