Yaklaşık 3 haftanın ardından ilk kez 65 bin doları gören Bitcoin, yatırımcıların yüzünü güldürdü. Bu yükseliş, özellikle ETF’lere artan talep ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında gevşeme sinyalleri vermesiyle gerçekleşti.

Bitcoin’de son durum: Yükseliş devam ediyor mu?

Bitcoin, bugün yüzde 1,2’lik bir artışla 65 bin 30 doları test etti. Ancak bu seviyeye ulaştıktan sonra hafif bir geri çekilme yaşanarak 64 bin dolar seviyelerine geriledi. Bu hareketlilik, kripto para yatırımcılarının dikkatini çekti ve piyasalarda hareketlilik yarattı.

Geçen hafta Bitcoin’deki büyük yükseliş

Geçtiğimiz hafta, Bitcoin yüzde 7,4 oranında artış gösterdi. Bu yükseliş, Temmuz ortasından beri en büyük oranlı artış olarak kaydedildi. Bitcoin’deki bu yükseliş, yatırımcıların yeniden kripto para piyasasına olan ilgisini artırdı.

Fed’in etkisi: Powell’ın konuşması ve Bitcoin ETF’lerine yoğun talep

Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz Cuma günü Jackson Hole sempozyumunda yaptığı konuşmada, 23 yılın zirvesindeki faiz oranlarını indirmeye hazır oldukları sinyalini verdi. Bu açıklama, kripto para piyasasında büyük yankı uyandırdı. Bloomberg verilerine göre, Powell’ın mesajı sonrasında spot Bitcoin ETF’lerine 252 milyon dolarlık giriş yaşandı. Bu, bir aydan uzun süredir görülen en büyük giriş olarak kayıtlara geçti. Fonlara girişlerin 7 gün üst üste devam etmesi, Bitcoin’in yükselişini destekleyen önemli faktörlerden biri oldu.

Blok zinciri danışmanı ve Venn Link Partners’ın kurucusu Cici Lu McCalman, “Tüm gözler Fed’de. Eylül ayında gerçekleşecek faiz indirimi Bitcoin’i destekleyebilir” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Ether’de durum ne?

Bitcoin’in aksine, ether fiyatlarında bir düşüş gözlemlendi. 23 Ağustos’ta spot ether ETF’lerinden çıkış yaşandı ve bugün ether fiyatı yüzde 1,7 civarında geriledi.

Bitcoin’in yükselişi sürdürülebilir mi?

Bitcoin’in 65 bin dolar seviyesini görmesi, kripto para piyasasında büyük bir ilgi yarattı. Fed’in para politikasındaki olası gevşeme ve ETF’lere artan talep, bu yükselişi destekleyen ana faktörler olarak öne çıkıyor. Ancak piyasalardaki volatilite göz önüne alındığında, yatırımcıların dikkatli olmaları ve gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekiyor. Bitcoin’in bu seviyelerde tutunup tutunamayacağı, önümüzdeki haftalarda Fed’in atacağı adımlara ve piyasalardaki genel eğilime bağlı olarak şekillenecek.