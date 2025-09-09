Devletin zirvesi törendeydi

Cenaze törenine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, siyasi partilerin temsilcileri, milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehitlerin aileleri, gözyaşları içinde tabutlara sarıldı. Şehit Polis Memuru Hasan Akın’ın ailesi, "Şehitler ölmez, Peygamber Efendimize komşu olsunlar. Ağlamayın, ağabeyim görse kızar." diyerek acılarını dile getirdi. Akın’ın iki küçük kızı da babalarının tabutuna dokunarak vedalaştı.

Cenaze namazını babası kıldırdı

Şehit Hasan Akın’ın cenaze namazı, emekli imam olan babası Ferhat Akın tarafından kıldırıldı. İl Müftüsü Sinan Kazancı ise Şehit Muhsin Aydemir’in cenaze namazını yönetti. Namazın ardından dualarla uğurlanan şehitler, tören mangası tarafından omuzlarda cenaze araçlarına taşındı.

Aydemir’in cenazesi Bornova Işıkkent Polis Şehitliği’ne, Akın’ın cenazesi ise memleketi Urla Kuşçular Mahallesi Ova Mezarlığı’na defnedildi.

Kahramanların hayat hikayesi

Evli ve iki çocuk babası olan Şehit Muhsin Aydemir’in, 1995 yılında İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde göreve başladığı, sırasıyla Iğdır, Tekirdağ, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde çeşitli görevlerde bulunduğu, 2021 yılında ise Teftiş Kurulu Başkanlığı İzmir Çalışma Merkezine atandığı öğrenildi.

Şehit Hasan Akın’ın ise 2013 yılında Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’nde göreve başladığı, Hakkari Yüksekova ve Muş Bulanık’ta şark görevlerini tamamladıktan sonra 2020 yılında İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosuna geçtiği belirtildi. Akın’ın da evli ve iki çocuk babası olduğu kaydedildi.

27 şüpheli gözaltında

Balçova’daki saldırının 16 yaşındaki E.B. tarafından pompalı tüfekle gerçekleştirildiği, saldırıda iki polisin şehit olduğu, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaşın yaralandığı bildirildi.

Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 27 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir, kahraman polislerini gözyaşlarıyla uğurlarken, saldırının perde arkasına ilişkin soruşturma ise titizlikle sürdürülüyor.