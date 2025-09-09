Törene, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, belediye başkan yardımcıları Banu Ayhan ve Emre Can Durmaz, belediye meclis üyeleri, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Atalan, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cenk Atlı, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Sait Kavasoğullar’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Lal Denizli: “CHP asla teslim alınamayacak”

Törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, hem İzmir’in kurtuluşunun hem de CHP’nin kuruluşunun tarihi anlamına değinerek, CHP’nin direniş ruhunu temsil ettiğini vurguladı:

“Bizim gücümüz, kurtuluşun ve kuruluşun ruhundan geliyor. Ne ülkemize ne de partimize el uzatmaya kalkanlara karşı sessiz kalmayacağız. Dün darbe dönemlerinde teslim alınamayan partimiz, bugün de teslim alınamayacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında, vatan sevgisiyle yanıp tutuşan kahramanların iradesiyle kurulmuştur. Bu partiyi kolay kazanmadık, kolay teslim etmeye de niyetimiz yok. Gerekirse kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz.”

Denizli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İki büyük eserim vardır. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir” sözlerini hatırlatarak, bu mirası korumanın her CHP’linin asli görevi olduğunu vurguladı.

“Bizler her zaman demokrasiden ve halkın iradesinden yana olduk. Askeri darbelere, vesayet girişimlerine ve her türlü antidemokratik müdahaleye karşı dimdik durduk, durmaya da devam edeceğiz. Kuruluşun ve kurtuluşun iradesiyle mücadelemiz sürecek.”

Kavasoğullar: “CHP bu ülkenin vicdanı ve umududur”

CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar ise konuşmasında, 9 Eylül’ün emperyalizme karşı verilen bağımsızlık mücadelesinin sembol günü olduğunu belirterek şunları söyledi:

“9 Eylül, yalnızca bir tarih değil, Anadolu’nun küllerinden yeniden doğduğu gündür. CHP sadece bir siyasi parti değil, Cumhuriyetin kurucu değerlerinin, bağımsızlığın, demokrasinin ve sosyal adaletin simgesidir. Bizim yolumuz, Atatürk’ün gösterdiği aydınlık yoldur.”

Kavasoğullar, CHP’nin bugünkü siyasi mücadelesine de dikkat çekerek, partinin halkın umudu olduğunu vurguladı:

“Bugün görevimiz; yoksulluğa, baskıya ve adaletsizliğe karşı mücadele etmek, halkın iradesini her şeyin üzerinde tutmaktır. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, tam bağımsız Türkiye idealinden asla vazgeçmeyeceğiz. CHP dün olduğu gibi bugün de bu ülkenin vicdanı, umudu ve aydınlık yarınlarının güvencesidir.”

Konuşmasının sonunda Genel Başkan Özgür Özel’in sıkça dile getirdiği bir şiiri okuyan Kavasoğullar, sözlerini coşkulu bir şekilde tamamladı:

“Yaşasın Cumhuriyet!

Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!

Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk ve devrimleri!”

Tören, Atatürk Anıtı önünde toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Katılımcılar, İzmir’in kurtuluşunun coşkusunu ve CHP’nin kuruluş yıldönümünün gururunu birlikte yaşarken, “Kuruluşun ve kurtuluşun yolundan ayrılmayacağız” sloganı meydanda yankılandı.