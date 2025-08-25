Balçova Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını festival ve konserle birleştiriyor. Uluslararası Halk Dansları Festivali, 25 Ağustos akşamı açılış gösterileriyle başlayacak ve 30 Ağustos akşamı İzmir Ekonomi Üniversitesi Açık Hava Gösteri Merkezi’nde final gösterileri ile sona erecek.

Uluslararası Halk Dansları Festivali

Festival, Balçova Belediyesi ve Efem Spor Kulübü iş birliğiyle düzenleniyor. Türkiye’den ve Polonya, Hırvatistan, Tayland, KKTC, Meksika, Kolombiya ve Bosna Hersek’ten 283 kişi festivalde yer alacak. Açılış, 25 Ağustos’ta saat 19.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak.

Zafer korteji coşkusu

30 Ağustos akşamı Ata Caddesi ve Sakarya Caddesi üzerinde gerçekleşecek Zafer Korteji, konuk ülkelerin dans topluluklarının katılımıyla yapılacak. Festivalde finalde “en iyi müzik”, “en iyi topluluk” ve “en iyi koreografi” dallarında ödüller verilecek.

Sevcan Orhan konseri ile kutlama sona erecek

31 Ağustos Pazar akşamı, Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Açık Hava Gösteri Merkezi’nde konser verecek. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, etkinliklerle dolu dolu bir Zafer Bayramı kutlaması planladıklarını belirtti ve hemşehrileri festivale davet etti.

