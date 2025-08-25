İstanbul Beşiktaş’ta yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Helin Uçar, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. İç Mimarlık bölümü öğrencisi olan genç kızın ölümü, ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Çilingir yardımıyla girildi

Amasya’dan gelerek üniversite için İstanbul’a yerleşen Helin Uçar’dan haber alamayan yakınları, geçtiğimiz 22 Ağustos Cuma günü endişelenerek Samsun’dan İstanbul’a geldi. Beşiktaş Muradiye Mahallesi’ndeki eve çilingir yardımıyla girildiğinde genç kızın cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Olay yerine gelen ekipler ilk incelemeyi yaptı. Helin’in vücudunda herhangi bir kesici ya da delici alet izi bulunmazken, kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsiyle netleşeceği öğrenildi.

Komşuları: “Sessiz ve iyi kalpli biriydi”

Komşuları, genç öğrenciyi, “Daha gençliğinin baharında, sessiz, sakin ve iyi kalpli bir insan” sözleriyle tanımladı. Çevresi tarafından çok sevilen Uçar’ın ani ölümü hem ailesinde hem de mahallesinde derin üzüntü yarattı. Cenazesi memleketi Amasya’da toprağa verildi.

Ölmeden önce mesaj attı

Helin’in bir süre önce birlikte yaşadığı klinik psikolog ev arkadaşının iş yeri açmasıyla evden ayrıldığı, bu süreçte genç kızın yalnız yaşadığı öğrenildi. Ölümünden kısa bir süre önce ise bir arkadaşına “Sorunlarım var” şeklinde mesaj attığı öne sürüldü.

Soruşturma devam ediyor

Helin Uçar’ın ölümüne ilişkin polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Otopsi raporunun ardından olayın kesin nedeninin ortaya çıkması bekleniyor.