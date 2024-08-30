Haberekspres Gazetesi'nden Turgay Kılıç'ın haberine göre, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaşmasını sağlayan ve koruyucu sağlık hizmetlerinin temelini atan Dr. Nusret Fişek’in isminin verildiği Balçova 4 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin 3 milyon 250 bin TL karşılığında satılığa çıkarılması, sağlık camiasında derin bir üzüntüye neden oldu. İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Seha Yüksel, bu durumun sadece bir bina satışı olmadığını, Türkiye’nin sağlık geçmişine bir darbe niteliğinde olduğunu belirtti.

Sağlıkta dönüşüm programı

Dr. Seha Yüksel, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın etkilerini değerlendirirken, mahallelerdeki koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir ayağını oluşturan Aile Sağlığı Merkezleri’nin (ASM) mali zorluklarla karşı karşıya kaldığını vurguladı. Yüksel, “Mahallelerde koruyucu sağlık hizmetleri vermek amacıyla yıllar önce müstakil daireler, ofisler, dükkanlar kiralanarak Aile Sağlığı Merkezi’ne dönüştürüldü. Bu merkezler, imkansızlıklara rağmen hekimlerin büyük özverileriyle hizmet vermeye devam etti. Ancak, günümüzde artan kira fiyatları ve ekonomik zorluklar, ASM’lerin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor” dedi.

Kira artışları ve ASM’lerin sürdürülebilirliği

Dr. Yüksel, ekonomik krizlerin kira fiyatlarında büyük artışa neden olduğunu ve bu durumun ASM’lerin maliyetlerini karşılayamaz hale getirdiğini belirtti. “Sağlık ocaklarından ASM’lere geçiş sürecinde, hekimler kendi imkanlarıyla bu binaları sağlık hizmeti verebilecek hale getirdi. Ancak bugün gelinen noktada, devletin sağladığı ödenekler yetersiz kalıyor. Özellikle büyük şehirlerde kira artışları, ASM’lerin varlığını tehdit ediyor,” diye konuştu.

Nusret Fişek’in mirası satılıyor

Balçova’daki 4 No’lu ASM’nin satılığa çıkarılmasının, sağlık camiası için büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu vurgulayan Dr. Yüksel, “Dr. Nusret Fişek, Türkiye’de koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasında ve sağlık ocakları sisteminin gelişmesinde büyük rol oynamış bir isimdir. Onun isminin verildiği bir sağlık merkezinin satılığa çıkarılması, aslında Türkiye’nin sağlık geçmişinin satılması anlamına geliyor. Bu durum, hepimizin boğazını düğümlüyor” ifadelerini kullandı.

Özel mülk olarak satılığa çıkarıldı

İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Muhteber Çolak, ASM’nin satılığa çıkarılmasının bir konut satış süreci gibi değerlendirilebileceğini belirterek, burada üzücü olanın, mahalleye sağlık hizmeti veren bir merkezin bu tür bir durumla karşı karşıya kalması olduğunu vurguladı.

Başkan Muhteber Çolak, aile hekimlerinin genellikle kiracı olarak ASM’lerde hizmet verdiğini ve bu merkezlerin mülk sahiplerinin özel tasarruflarında olduğunu belirtti. Balçova’daki 4 No’lu ASM’nin ilk sahiplerinin emekliliğe ayrılmasıyla birlikte, kendi özel mülklerini satılığa çıkardıklarını ifade eden Çolak, “Bu durum, bir konut satış sürecine benziyor. Ancak üzücü olan, mahalleye sağlık hizmeti veren bir merkezin böyle bir durumla karşı karşıya kalmasıdır” diyerek sözlerini noktaladı.