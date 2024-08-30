Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri"nde yaptığı konuşmada, iç cephenin bir milletin direncindeki kritik rolüne vurgu yaptı. Erdoğan, yaşanan olayların, iç cephenin sağlam tutulmasının ne kadar hayati olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere vefa

Erdoğan, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra, Milli Mücadele'yi yöneten Meclis üyelerini ve şehitleri rahmetle andı. "Rabb'im hepsinin ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin" diyen Erdoğan, gazilere de sağlık ve esenlik temennilerinde bulundu.

Büyük zafer’in 102. yılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağustos ayının Türk tarihinde zaferlerle dolu olduğunu hatırlatarak, Malazgirt Zaferi’nden Büyük Taarruz’a uzanan süreci anlattı. Türk milletinin, tüm zorluklara rağmen bağımsızlık ve geleceği için verdiği mücadeleyi bir kez daha vurguladı.

Dünya tarihine geçen başarı: Büyük Taarruz

Erdoğan, Büyük Zafer’in Türk milletinin küllerinden yeniden doğuşunu simgelediğini belirterek, Dumlupınar’da kazanılan zaferin ordunun makus talihini değiştirdiğini söyledi. Merhum Fahrettin Altay Paşa’nın hatıralarına yer veren Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal’in titiz hazırlıklarının zaferin arka planındaki stratejik önemini açıkladı.