İzmir’in Balçova ilçesinde polis karakoluna yönelik silahlı saldırı düzenlendi. 16 yaşındaki saldırganın pompalı tüfekle gerçekleştirdiği saldırıda 2 polis şehit olurken, 6 kişi yaralandı. Olayla bağlantılı olarak saldırganın annesi, babası ve 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Saldırıda 2 polisimiz şehit oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, saldırıda Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın’ın şehit olduğunu açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden şehitlere saygı: Fuar Kapsamındaki Etkinlikler İptal Edildi
6 kişi yaralandı

Olayda ayrıca 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Saldırgan 16 yaşındaydı

Saldırının 16 yaşındaki bir çocuk tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Saldırganın suç kaydının bulunmadığı, saldırıda kullanılan pompalı tüfeğin ise babası tarafından 10 yıl önce satın alındığı tespit edildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında saldırganın annesi, babası ve 2 arkadaşı gözaltına alındı. Polis ekiplerinin soruşturmayı çok yönlü sürdürdüğü bildirildi.