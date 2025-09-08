İstanbul–İzmir Otoyolu’nun açılmasıyla Urla-Çeşme-Alaçatı bölgesi, İstanbullular için lüks konut ve villa projelerinin yeni merkezi haline geldi. Bölgede Mesa, Ege Yapı, Dap Yapı ve Folkart gibi firmaların toplam 26 projesi bulunuyor.

Bölgedeki lüks projeler

Büyük şehirlerde yaşam maliyetlerinin artması ve konforun azalması, doğada yaşam arzusunu artırdı. Uzaktan çalışmaya uygun ofis ve iş alanlarının çoğalmasıyla Urla-Çeşme-Alaçatı, sayfiyede yaşam için öne çıktı.

Satılık villa ve konut fiyatlarının 300 bin TL/m²’ye kadar çıktığı bölgede ulusal ve yerel konut üreticileri peş peşe projeler geliştiriyor.

Proje sayısı ve firmalar

Bölgede Mesa, Ege Yapı, Dap Yapı ve Folkart gibi firmaların yer aldığı 26 konut ve villa projesi bulunuyor. Projeler, üretim, planlama ve satış aşamasında ilerliyor.

Uzman yorumu

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, bölgenin yıldızının parlamasında İstanbul–İzmir Otoyolunun etkili olduğunu belirtiyor. Otoyol sayesinde İstanbul’dan bölgeye ulaşım kolaylaştı ve lüks yaşam alanları daha cazip hale geldi.