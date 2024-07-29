Balçovalı Çocuklar Yaz Etkinliklerinde Buluştu

Balçova Belediyesi, ilköğretim çağındaki öğrencilerin yaz tatilini daha keyifli hale getirmek için düzenlediği yaz etkinlikleriyle büyük ilgi topladı. Temmuz ayı boyunca devam eden etkinliklere, ilçe genelinde toplam 575 öğrenci katıldı. Öğrenciler, Agora Sineması'nda film izleme fırsatı buldu, ayrıca çeşitli belediyelerin çocuk merkezlerini ziyaret ederek hem eğlendi hem de öğrendi.

Eğlenceli ve eğitici geziler

Öğrenciler, Karşıyaka Belediyesi’nin Evrensel Çocuk Merkezi ve Eğitim Kampüsü, Karabağlar Belediyesi’nin Nasrettin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi ve Konak Belediyesi’nin Sancar Maruflu Bilim ve Spor Merkezi gibi önemli eğitim ve eğlence merkezlerini ziyaret etti. Bu gezilerde öğrenciler, farklı aktivitelerle hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı yakaladı. Spor Müdürlüğü’nden eğitmenler, etkinliklere katılan öğrencilere eşlik etti.

Belediye başkanından teşekkür

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, etkinliklere katılan öğrencilerin ve ailelerinin memnuniyetini dile getirerek, "Öğrenci kardeşlerimiz, yaz tatilinin bir bölümünde toplu olarak faaliyet gerçekleştirme ve yeni yerler görme imkanı buluyorlar. Bu etkinliklerde iş birliği yaptığımız ilçe belediyelerine, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızla her yaş grubuna uygun etkinlikler düzenlemeyi ve bu etkinlikleri çeşitlendirme üzerine sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz" dedi.