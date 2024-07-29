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Olayın ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden ekipler, yaralı sürücü M.A.K ve yanında bulunan H.A.'ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Denizli ’nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin şarampol e devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, Buldan ilçesinin Denizli Karayolu Bölmekaya Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Motosikletin sürücüsü M.A.K, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç şarampole yuvarlandı.

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