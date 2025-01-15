Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, semt evlerinde düzenlenen kurslara katılan kadınlarla bir araya geldi. Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Yiğit, üretim odaklı projelerle Balçovalı kadınların sesini Türkiye’ye duyurmayı amaçladıklarını ifade etti.

“Kadınların gelirini artırmaya odaklanıyoruz”

Başkan Onur Yiğit, semt evlerinde üretim yapan kadınların el emeği ürünlerini ve çabalarını överek, şu açıklamayı yaptı: “Amacımız Balçova’daki kadınların gelirini artırıcı çalışmalar yapmak. Erkeklerin kadınlar üzerinde ekonomik üstünlük kurmalarını ve bunu sürdürmelerini kabul edemeyiz. Biz her zaman, ‘Balçova’daki kadınlara gelir sağlamaya çalışacağız’ dedik. Ev ekonomilerine katkı sağlamak için çeşitli yollar araştırıyoruz. Üretim, bu süreçte en önemli unsur. Üretmenin keyfi ve değeri çok büyük. Sizlerin ortaya çıkardığı eserler bizleri gururlandırıyor. Emekleriniz için teşekkür ederim.”

Ürün yelpazesi genişleyecek

Semt evlerinde üretilen ürünlerin çeşitliliğini artırmak ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile iş birliği yapacaklarını açıklayan Başkan Yiğit, bu iş birliğinin kadınlar için yeni fırsatlar yaratacağını belirtti. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, “Bu işi bilimsel olarak yapan uzmanlarla çalışmanın önemine inanıyoruz. Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile ürün çeşitliliğini nasıl artıracağımızı, daha iyi tasarımları nasıl yapacağımızı ve Balçovalı kadınların sesini Türkiye’de nasıl duyurabileceğimizi konuştuk. Yakın zamanda birlikte çalışmalara başlayacağız. Çok farklı ürünlerle yelpazemizi büyüteceğiz ve kadınlarımızın başarılarını daha geniş platformlarda sergileyeceğiz” diye aktardı.