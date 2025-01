İzmir’de 73 yaşındaki eczacı Birsen Bayraktar’ın evinde öldürülmesiyle ilgili 4 yıl süren soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame detaylarıyla dikkat çekti.

Olayın baş şüphelileri arasında apartman görevlisi Uğur C. ve apartmanda yaşayan elektrikçi Hakan H. yer alıyor. İddianamede, Uğur C. ve Hakan H. için "kasten öldürme" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından müebbet hapis cezası ile 15'er yıl hapis cezası talep edildi. Ayrıca, Uğur C.’nin eşi Müjde C. hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Cinayet nasıl ortaya çıktı?

Olay, Birsen Bayraktar’ın evinin holünde kanlar içinde bulunan bedeniyle başladı. İlk incelemelerde düşerek öldüğü düşünülen Bayraktar’ın, yapılan otopside künt kafa travması ve boynuna uygulanan bası nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Kapıcı ayakkabısı şüpheleri derinleştirdi

Komşuların ifadelerine göre, cinayet günü Bayraktar’ın evinin kapısında iş güvenliği ayakkabısına benzer bir ayakkabı görüldü. Daha sonra kaybolan bu ayakkabı, Bayraktar’ın telefonundaki bir fotoğraf sayesinde kapıcı Uğur C.’nin ayakkabısıyla eşleştirildi. Müjde C.’nin ifadeleri, ayakkabının cinayet sonrası çöpe atıldığını doğruladı.

Para alınamadı, amaç yağma mıydı?

Bayraktar’ın evinde bulunan 4 bin dolar ve 22 bin 800 TL’ye dokunulmamış olması, zanlıların komşuların kapı çalmasıyla paniğe kapılarak kaçtığı ihtimalini güçlendirdi.

Tutuklama talepleri

Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Uğur C. ve Hakan H., yeterli delil olmasına rağmen serbest bırakılmıştı. İddianamede, şüpheliler hakkında tutuklama kararının yeniden gözden geçirilmesi istendi.

Aile adalet istiyor

Birsen Bayraktar’ın oğlu Kafkas Gence Karadağoğlu, “Annemin katillerinin hak ettiği cezayı alması için sonuna kadar mücadele edeceğim. Adalete güveniyorum” dedi.