Balçova’da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, binlerce kişinin katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Ata ve Sakarya caddelerinde gerçekleşen Zafer Korteji’ne katılan vatandaşlar, marşlarla Balçova sokaklarını inletti. Etkinlikler, gün boyu süren törenler ve konserlerle devam etti.

Balçova sokakları marşlarla inledi

Sabah saatlerinde Kaymakamlık’ta düzenlenen tebrik töreninin ardından kutlamalar, Balçova Belediye binası önündeki Cumhuriyet Alanı’nda çelenk sunma töreni ile devam etti. Ege Ordusu Garnizon Komutanlığı’ndan Piyade Üsteğmen Oğuzhan Kanan’ın yaptığı anlamlı konuşmanın ardından Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi öğrencisi Kaan Yılmaz Erdemir, 30 Ağustos şiiri okudu.

"Büyük Taarruz’un 102. Yılı" söyleşisi

Balçova Engelli Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Büyük Taarruz’un 102. Yılı” konulu söyleşide tarihçiler Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı ve Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu, Afyon’daki Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nden İzmir’in 9 Eylül’deki kurtuluşuna kadar olan süreci detaylarıyla anlattı. Söyleşi, katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

30 Ağustos korteji coşkusu

Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortej, Ata Caddesi üzerindeki Duru Park’tan başlayarak Adalet ve Demokrasi Parkı’nda sona erdi. Kortej sırasında eski Anadol marka araçlarla yapılan geçiş büyük ilgi toplarken, marşlarla yürüyen korteje evlerin balkonlarından alkışlarla destek verildi. Kortejin final noktasında konuşma yapan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, “Balçova bugün çok coşkulu ve güzel. Bu zafer günü sadece bizim için değil, tüm uluslar için umut taşıyan bir gündür” dedi.

Etkinlikler, Grup Laçin konseri ile devam etti. Binlerce Balçovalı, Grup Laçin’in birbirinden güzel şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşadı. Konserde Balçova, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılını büyük bir coşkuyla kutladı.