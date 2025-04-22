Haberekspres Gazetesi’nden Burcu Yanar’ın özel haberine göre; İklim değişikliği ve çevresel tahribat, tarım ve hayvancılık kadar arıcılığı da derinden etkiledi. Özellikle ani hava değişimleri ve art arda gelen don olayları, arıların doğal döngüsünü bozarak hem üretimi hem de verimi sekteye uğratıyor. İzmir Arı Yetiştiricileri Birliği İkinci Başkanı Ramazan Keklik, bu yıl yaşanan ani soğukların arıların gelişimini yüzde 50 oranında durdurduğunu belirtirken, üreticilerin karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çekti. Azalan bal üretimi sahte bal riskini artırırken, orman yangınları ve alan daralması gibi sorunlar da gezginci arıcıların hareket alanını kısıtladı.

Yarı yarıya etkiledi

İzmir Arı Yetiştiricileri Birliği İkinci Başkanı Ramazan Keklik, “Havalar bahar moduna girdikten sonra bir anda eksilere düştü. Haliyle arının da gelişiminde ve ilerlemesinde düşüklüğe neden oldu. Nektar bakımından ve günlük lavra sayısı bakımından düşüklük yaşandı. Şimdilik meyveciler gibi çok kötü durumda değiliz çünkü bu bölgede bal alma zamanı değildi. Arıların çoğalma ve gelişim zamanıydı. Arılar ne kadar güçlü ve zengin olursa gezginci arıcılar olarak ona göre bal alırız. Bu soğuklar arının o anki gelişimini yüzde 50 oranında durdurdu. Zirai don olayı çiçeği ve özünü de yaktığı için arılar yeterli nektar alamadı. Böyle bir zarar içindeyiz” dedi.

Sahte bala dikkat

Balın az olmasından dolayı sahte bal üreticilerinin harekete geçebileceğine dikkat çeken Başkan Keklik, “Geçen yıl mayıs ayında Türkiye’nin birçok ilinde bir zirai don olayı daha olmuştu bu yüzden çiçek balı çok az oldu. Bu da sahte bal yapanlara bir kapı aralamış oluyor. Bal olmayınca bir şekilde sahte bal üretiyorlar. Bal az olursa fiyatlar yüksek olur. Bu da sahtecilerin işine gelir. Daha ucuza daha çok sahte ürün satarlar. Arıcı her türlü mağdur oluyor” sözlerini kullandı.

Alanımız daralıyor

Marmaris Bölgesi’ndeki arıcıların çoğunlukla Kemalpaşa’ya geldiğini de belirten Ramazan Keklik, “Yamanlar tarafında çam ormanlarımız vardı geçen sene yandı. Arıcılar için saha giderek daralıyor ama arı kolonileri artıyor. Bölüşmek zorunda kalıyoruz. Kimseye de gelme diyemeyiz. Çam ormanları kesilmese çok daha iyi olur. Bizim de alanımız daralmaz. Zirai donun önüne geçemeyiz ama en azından çamların kesilmesinin ve sahte bal üreticilerinin önüne geçebiliriz” açıklamasında bulundu.