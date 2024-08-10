İzmir'den Bali'ye tatil için giden 5 gençten birinin trafik kazası geçirmesi sonrası yaşanan kriz, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rolüyle ilgili gelişmeler dikkat çekti. Cüneyt Özdemir'in paylaşımları ve yetkililerin açıklamaları olayın detaylarını gün yüzüne çıkardı.

İzmir'den Bali'ye tatil için giden 5 genç arkadaşın arasındaki Tuğcan Işık, trafik kazası geçirerek ağır yaralandı. Hastane masraflarını karşılayamayan gençler, Türkiye'ye dönmek için Sağlık Bakanlığı'na başvurdu ancak ambulans uçak talebi "pahalı" olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddia edildi. Bu iddialar sosyal medyada hızla yayıldı ve kamuoyunda geniş bir tartışma başlattı.

İmamoğlu'ndan yardım

Gazeteci Cüneyt Özdemir, yaşananları sosyal medya üzerinden duyurdu ve Büyükelçi Talip Küçükcan'ı eleştirerek, "Vatandaşlarımıza daha samimi sahip çıkılmasını umuyoruz" dedi. Özdemir, ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gençlerin uçak biletlerini kendi cebinden ödediğini duyurdu. Özdemir'in paylaşımı, Ekrem İmamoğlu'nun yardımseverliğini vurgularken, olayın çözüm sürecinde THY'nin ve Yahya Üstün'ün de önemli bir rol oynadığını belirtti.

Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan'ın açıklamaları

Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hastanın Türkiye'ye transferi için gerekli adımların atıldığını duyurdu. Küçükcan, "Tuğcan Işık’ın tedavisi için gerekli maddi kaynaklar sağlandı ve uygun ilk uçakla Türkiye’ye getirilecektir," ifadelerini kullandı. Küçükcan, iddiaların aksine, Büyükelçilik olarak bu sürecin çözülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gençlerin uçak biletini şahsi hesabından ödediği ve biletlerin business class olarak kesildiği açıklandı. İBB Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun bu yardımı "170.000 TL" olarak gerçekleştirdiğini ve bunun yalnızca hastayı ve refakatçiyi taşıyabilen bir bilet türü olduğunu belirtti.