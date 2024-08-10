Kripto paraların hızla popülerleşmesi, ülkelerin de bu dijital varlıkları rezervlerine dahil etmesine yol açtı. Resmi olarak açıklanmasa da, birçok ülke bitcoin (BTC) biriktiriyor. ABD, Silk Road operasyonu sonrası elinde tuttuğu bitcoinlerle, dünya genelinde en fazla BTC’ye sahip olan ülke olarak öne çıkıyor. İşte en fazla bitcoine sahip olan ülkeler ve sahip oldukları BTC miktarları...

ABD: Silk Road operasyonunun mirası

Amerika Birleşik Devletleri, elindeki bitcoin miktarıyla dünya lideri konumunda. ABD'nin hazinesinde 213 bin 246 BTC bulunuyor, bu da yaklaşık 12 milyar dolar değerinde. ABD'nin bu bitcoinleri elde etmesindeki en büyük etken, 2013 yılında FBI'nın gerçekleştirdiği Silk Road operasyonu. Silk Road, yasadışı faaliyetlerin yürütüldüğü bir çevrimiçi pazar yeri olarak biliniyordu ve tüm işlemler bitcoin ile gerçekleştiriliyordu. FBI, platformun kurucusu Ross Ulbricht'i yakaladıktan sonra platformu kapattı ve elde edilen bitcoinler ABD hazinesine aktarıldı.

Çin: büyük bir BTC gücü

Dünyanın en fazla bitcoine sahip ikinci ülkesi Çin. Çin, 190 bin BTC tutuyor ve bu da yaklaşık 11 milyar dolar değerinde. Çin, dünya genelinde dolaşımdaki bitcoinlerin %0,9'unu elinde bulunduruyor. Ülkede kripto paralara yönelik sert düzenlemeler olmasına rağmen, hükümetin bu varlıkları rezerv olarak tutması dikkat çekiyor.

Birleşik Krallık: Bitcoin hazinesini büyütüyor

Birleşik Krallık, en fazla bitcoine sahip üçüncü ülke olarak öne çıkıyor. 61 bin BTC'ye sahip olan Birleşik Krallık, bu varlıkların değerini 3,5 milyar dolar olarak açıklıyor. Dolaşımdaki bitcoinlerin %0,29'u Birleşik Krallık'ın elinde bulunuyor.

Ukrayna: Savaş ve kripto bağışları

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından, Ukrayna'ya dünyanın dört bir yanından kripto para birimleriyle bağışlar yapıldı. Bu bağışların bir kısmı bitcoin cinsindendi ve güncel verilere göre Ukrayna'nın çeşitli cüzdanlarında toplam 46 bin 351 BTC bulunuyor.

El Salvador: Bitcoin'i yasal para birimi yapan ilk ülke

Eylül 2021'de bitcoini yasal para birimi olarak kabul eden El Salvador, o tarihten bu yana bitcoin biriktirmeye devam ediyor. Güncel verilere göre, El Salvador'un cüzdanında 5 bin 800 BTC bulunuyor ve bu varlıkların değeri yaklaşık 330 milyon dolar.

Almanya: BTC’lerin tasfiyesi

Almanya, bu yılın başlarında Movie2k.to adlı platformdan ele geçirdiği 50 bin BTC'yi elinde tutuyordu. Ancak Alman hükümeti, haziran ayında bu bitcoinlerin büyük bir kısmını tasfiye etti. Şu anda Almanya'nın elinde sadece 0,007 BTC kaldığı belirtiliyor.