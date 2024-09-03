Aliağalı balıkçılar, ülke genelinde 1 Eylül tarihine başlayan 2024-2025 balık av sezonunu organize ettikleri balık ekmek şenliği ile kutladı.

Etkinlikte vatandaşlara balık ekmek ikramları yapılırken çocuklar için yüz boyama etkinlikleri ile pamuk şeker ikramları miniklere mutlu anlar yaşattı. Canlı müzik, halk oyunları ve su gösterileri ise izleyenlerden büyük alkış aldı.

Su ürünleri kooperatifi tarafından balıkçı barınağında organize edilen şenliğe Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Can Gökgöz, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr.Erdoğan Akyüz, Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) Naci Biçer ve yönetimi, S.S. Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Şengül ve yönetimi, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Aliağa S.S. Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Şengül, 2024-2025 balık av sezonunun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

"Balık popülasyonunun artırılması için çalışmalarımız sürüyor"

Aliağa’da balıkçılığın desteklenmesi ve Aliağa körfezinde balık popülasyonunun artırılması için yoğun caba sarf ettiklerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Aliağamız geçmişte önemli bir balıkçı kasabasıyken 1964 yılında ağır sanayi bölgesi ilan edildi. Aliağa, bununla birlikte sanayisi ile ön plana çıkan bir şehir haline geldi. Sanayileşmenin en fazla etkilediği alanlardan biri de balıkçılık oldu. Sanayileşmeyle birlikte bölgemizde özel güvenlik alanları oluşturuldu. Bu da maalesef körfezimizde balık popülasyonun azalmasına sebep oldu. Bu şartlarda gerek su ürünleri kooperatifimiz gerekse amatör balıkçılar derneğimiz balıkçılarımızı ayakta tutabilmek için elinden gelen mücadeleyi vermeye çalışıyor. Bizler de su ürünleri kooperatifimize destek olabilmek, şehrimizde balıkçılığın tamamen kaybolmasının önüne geçmek adına, geçtiğimiz yıl ilçe tarım müdürlüğümüz ile birlikte körfezimizde balık popülasyonunu artırılması amacıyla yapay resif çalışması yaptık. Geçtiğimiz yıldan bugüne Aliağa körfezine 200’e yakın yapay resif attık. Bu sayıyı yıl sonuna kadar 600’e çıkaracağız. Bu sayede birkaç yıl içinde Aliağa körfezindeki balık popülasyonunu artırmış olacağız. Önümüzdeki süreçte kooperatifimizle birlikte çekek yerimizi de genişleterek daha büyük teknelerin tamiratına imkan sağlayacağız. En büyük sorunlarımızdan biri olan barınağımızdaki yer sıkıntısını da yüzen iskele ile çözme cabasındayız. Balıkçılarımızı tüm imkanlarımızla desteklemeye devam ediyoruz. Her ne kadar sanayi şehri olsak da denizimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün bu organizasyonu düzenleyen su ürünleri kooperatifimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 2024-2025 yılı av sezonunun bereketli olmasını diliyorum. Vira Bismillah”

"Yapay resifler için Aliağa Belediyesi’ne teşekkür ediyorum"

alık tüketiminin önemine değinen Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, “2024-2025 balık avı sezonunu 1 Eylül tarihi itibariyle açtık. Av sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçılarımız ucuz ve bol miktarda balığın sofralara taşınmasında önemli bir görev üstleniyor. Bu çerçevede denizlerimizin temiz tutulması gerekliliğini de ayrıca vurgulamak istiyorum. Aliağa körfezine atılan yapay resifler için Aliağa Belediyesi’ne, bu güzel organizasyonun bayram havasında geçmesi için emek sarf eden su ürünleri kooperatifine de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.