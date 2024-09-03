Nazillispor'da, Nazilli Belediyespor Derneği'nin kongresi bugün saat 15.00'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tesisleri'nde yapılacak. Başkan Şahin Kaya’nın seçime tek aday olarak katılması ve başkanlık görevine devam etmesi bekleniyor.

Nazillispor’da kritik kongre

TFF 2. Lig'de yer alan Aydın temsilcisi Nazillispor'da bugün önemli bir kongre gerçekleşecek. Nazilli Belediyespor Derneği’nin düzenleyeceği kongre, saat 15.00'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tesisleri'nde yapılacak. Kongre, kulübün geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Şirketleşme süreci ve isim değişikliği

Nazillispor, geçtiğimiz dönemde önemli bir değişim süreci geçirdi. Şirketleşerek Nazilli Belediyespor adını alan kulüp, bu süreçte tekrar Nazillispor ismine dönüş yaptı. Bu değişiklik, kulübün hem yerel hem de ulusal düzeyde daha geniş bir tanınırlığa sahip olmasını sağladı.

Şahin Kaya Başkanlığa devam ediyor

Kongrede Başkan Şahin Kaya’nın tek aday olarak seçime girmesi bekleniyor. Kaya’nın seçimi kazanarak başkanlık görevine devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Görevde kaldığı süre boyunca kulüpte önemli adımlar atan Kaya, Nazillispor’un TFF 2. Lig’de kalıcı olmasını sağlamak ve geleceğe yönelik projeleri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Nazillispor taraftarı, Başkan Şahin Kaya’dan hem sportif başarılar hem de kulübün kurumsal yapısının güçlendirilmesi adına büyük beklentilere sahip. Özellikle yeni sezon öncesi yapılan transferler ve altyapıya verilen önem, taraftarları heyecanlandırıyor. Kongrenin ardından Kaya’nın yeni dönem hedeflerini açıklaması bekleniyor.