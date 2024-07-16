Aydın'ın Çine ilçesindeki bir balık işleme tesisinde meydana gelen olayda, 6 işçi makine temizliği yaparken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İşçilerin zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındığı bildirildi.

Çine ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir balık işleme tesisinde, 6 işçi makine temizliği sırasında zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından işçiler, Çine Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla götürüldü.

Tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilirken, yapılan ilk incelemelere göre işçilerin kullandıkları kimyasal malzemeden etkilendikleri değerlendiriliyor. İşçilerin sağlık durumlarının stabil olduğu ve tedavilerinin devam ettiği ifade edildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. İşçilerin zehirlenme sebebinin tam olarak belirlenmesi için tesisin güvenlik önlemleri ve kullanılan kimyasal maddeler üzerinde detaylı bir inceleme yapılacak.