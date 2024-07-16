Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yeni Hastane Kavşağı'nda yaşanan trafik kazasında, Süleyman D. yönetimindeki bir otomobil ile Hüseyin K. idaresindeki minibüs çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, 14 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Bodrum ilçesinde Yeni Hastane Kavşağı'nda otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada Süleyman D. yönetimindeki 34 DB 621 plakalı otomobil ile Hüseyin K. idaresindeki 48 BB 7263 plakalı minibüs yer aldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 14 yaralı, çevre hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan olmadığı belirtildi.

Kazanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı, detaylı rapor için çalışmalar sürüyor.