İzmir’in keyifli dinlenme ve spor yapma alanlarından biri olan Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, 2010 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılmıştır. 231 dönümlük geniş bir alana yayılmış bu yaşam alanı, hem doğayla iç içe vakit geçirmek hem de çeşitli spor aktiviteleri yapmak isteyenler için mükemmel bir mekandır.

Spor ve eğlence olanakları

Spor sahaları

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, spor tutkunları için birçok seçenek sunar.

Basketbol Sahaları: Üç adet basketbol sahası, hem amatör hem de profesyonel oyuncular için uygundur.

Tenis Sahaları: İki adet tenis sahası, tenis severler için keyifli maçlar yapma imkanı sağlar.

Mini Futbol Sahası: Küçük grup maçları ve antrenmanlar için ideal bir alandır.

Diğer aktiviteler

Suni Gölet: 1.500 m² büyüklüğündeki bu gölet, gölet etrafında yürüyüş yapabilir veya sadece dinlenebilirsiniz.

Bisiklet Yolu: 1,5 kilometrelik bisiklet yolu, bisiklet sürmeyi sevenler için eğlenceli bir rota sunar.

Yürüyüş Yolları: Doğa yürüyüşleri yapmak isteyenler için güzel yürüyüş parkurları mevcuttur.

Açık Hava Spor Aletleri: Spor yapmayı sevenler için açık hava spor aletleri bulunur.

Aile ve çocuklar için

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, aileler ve çocuklar için birçok olanak sunar:

Çocuk Oyun Alanları: Üç farklı çocuk oyun alanı, küçüklerin enerjilerini atabileceği güvenli ve eğlenceli mekanlardır.

Dinlenme Bölgeleri: Ailelerin rahatça oturup dinlenebileceği çeşitli dinlenme bölgeleri bulunmaktadır.

Amfi tiyatro ve otopark

Amfi Tiyatro: 5.000 kişilik kapasiteye sahip amfi tiyatro, açık hava etkinlikleri ve konserler için mükemmel bir ortam sağlar.

Otopark: 593 araç kapasiteli otopark, araçla gelen ziyaretçiler için oldukça kullanışlıdır.

Buz sporları salonu

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nın önemli bir özelliği de buz sporları salonudur.

Buz Pateni ve Buz Hokeyi: 12.000 m² alana sahip olan bu salon, uluslararası ve ulusal buz pateni ve buz hokeyi organizasyonlarına ev sahipliği yapar. Ayrıca, şehir sakinlerinin kullanımına da açıktır.

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, geniş spor olanakları, çocuklar için oyun alanları, dinlenme bölgeleri ve buz sporları salonuyla herkesin keyif alabileceği bir mekandır. Doğayla iç içe vakit geçirmek, spor yapmak veya sadece dinlenmek isteyenler için ideal bir seçenek sunar. İzmir’de rahatlamak ve eğlenmek için bu alanı mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’na ulaşım rehberi

Konum: Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, İzmir'in Bornova ilçesinde bulunmaktadır. Şehir merkezine oldukça yakın olan bu alan, hem ulaşım açısından hem de sunduğu olanaklarla ziyaretçilere rahat bir deneyim sunar.

Adres: Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Kazım Dirik Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi, No:10, Bornova, İzmir.

Nasıl ulaşılır?

Özel araç ile: İzmir şehir merkezinden Kazım Dirik Mahallesi’ne doğru ilerleyin.

Aşık Veysel Caddesi’ni takip ederek, belirtilen numaralı adresi bulabilirsiniz.

Alanda geniş bir otopark mevcut, böylece aracınızı güvenle park edebilirsiniz. Toplu taşıma ile: İzmir Metro: Mavi (M1) ve yeşil (M2) metro hatlarıyla Bornova metro istasyonuna gidin. Buradan 7 numaralı otobüse geçiş yaparak Kazım Dirik Mahallesi’ne ulaşabilirsiniz.

Otobüs: Şehir içi otobüs hatları arasında, 303, 67, ve 10 numaralı otobüsler bu bölgeye hizmet vermektedir. Otobüsle Aşık Veysel Caddesi’ne veya çevresindeki duraklara inebilirsiniz. Taksi ile: İzmir şehir merkezinden veya diğer ilçelerden taksi ile doğrudan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’na ulaşabilirsiniz.