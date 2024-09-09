İzmir Körfezi'nde kirliliğin etkisiyle çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğu görüldü.

Kentte 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü körfezde balık ölümleri bugün Karşıyaka ilçesinin Aksoy Mahallesi'nde de yoğun olarak gözlemlendi. Çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığı ve sahile vurduğu görüldü.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) ekipleri ise denizdeki ölü balıkları toplamak için çalışma yürütüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili araştırma ile çözüm önerilerini sunmak için oluşturulan İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulunun ilk toplantısı, 5 Eylül’de Bakan Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleşti.

İzBB, Bakanlıkla ortak çalışma talep ediyor

TÜBİTAK Gemisi’nde açıklama yapan Çevre Bakanı Murat Kurum, Denizdeki, atıksu kaynaklı amonyak miktarı, olması gerekenden tam 50 kat daha fazla olduğuna dikkat çekerek endüstriyel atıkların suya arıtılmadan karıştırıldığını itiraf etti.

İzmir Körfezi’nde yaşananı “büyük bir çevre felaketi” diye tanımlayan Kurum, “Denizdeki oksijene baktığımızda da benzer bir manzarayla karşılaşıyoruz. İzmir Körfezi'ndeki oksijen seviyesi 6 miligram/litre olması gerekirken, bu seviye 1,8’e, yer yer 0’a kadar düşmüştür. Altını çizerek ifade etmek gerekirse; şu anda Körfezimizin bazı bölgelerinde yaşam kalmamıştır. Balıklarımız, oksijensiz kaldıkları için ölmüştür. Körfezimize dökülen yedi derenin durumuna baktığımızda da sonucun içler acısı olduğunu görüyoruz. Bugün derelerdeki su, ‘organik kirlilik’ açısından tarihin en kötü durumundadır” ifadelerini kullandı.

Kurum, yaptığı açıklamada ayrıca İzBB'yi hedef aldı. İzBB Başkanı Cemşl Tugay’a yüklenen Kurum, “İsterdik ki kent için hayati öneme sahip bu toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı katılsın, fikirlerini ve önerilerini paylaşsın. Burada yapılması gerekenlerle ilgili kendi önerilerini bilim kurulundaki arkadaşlarla paylaşsın. Biz kendisini davet ettik. Ancak kendisi yurt dışında olmayı tercih etmiş” dedi.

Tugay ise gelen eleştirilere karşı yurt dışı gezisinin İzBB Meclisi kararıyla Sağlıklı Kentler Birliği toplantısında Türkiye’yi temsilen gerçekleştiğini, gezinin aylar öncesinden belli olduğunu söyledi.

Tugay, “Uluslararası finans kurumlarından aldığımız kredileri onaylamayan iktidarı temsilen icradan sorumlu Çevre ve Şehircilik Bakanı Bakanımız” diye hitap ettiği Kurum'a “Gelin birbirimizi suçlamaktan mağduriyetler üzerinden kutuplaşma siyaseti yapmaktan vazgeçelim. Bu ülke bizden hizmet, bu ülke bizden feraset, bu ülke bizden sonuç bekliyor” çağrısını yaptı.

Ancak önceki gün İzmir Körfezi’ne ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İzmir Körfezi'ndeki içler acısı durumu söyleyemeye gerek duymuyorlar. Talana ve çevre felaketine yol açan yöneticilerin beceriksizlik paçalarından akıyor” ifadelerini kullandı.

Laboratuvar sonuçları bekleniyor

Uzmanlar, İzmir Körfezi'ndeki alg patlamaları ve sonrasında görülen balık ölümlerinin, uzun yıllar boyu süren kirlilik birikiminin üzerine yüksek deniz suyu sıcaklığının eklenmesi sonucu yaşandığını söylüyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul ise özellikle dibe bağlı yaşayan balık türlerinin kirlilikten en çok etkilenen grupta olduğunu belirtiyor.

Özellikle kefal gibi çevre kirliliğine dayanıklı türlerin bile etkilendiğini söyleyen Prof. Dr. Tanrıkul, ölümlerin İzmir Körfezi'nde geniş bir alana yayıldığını ve dibe bağımlı balık türlerinin yanı sıra, su yüzeyinde ve ortasında yaşayan balıkların da bu sorundan etkilendiğini vurguluyor.

Balık ölümlerinin yaşanmasıyla Balçova’nın İnciraltı, Karşıyaka’nın Bostanlı hattının doğusunda kalan iç körfezde belirlenen 11 noktadan numune aldı.

Kamuoyu laboratuvarlardan çıkacak sonuçları beklerken, İzmir Körfezi’nin mevcut durumunun temizlenmesi ve Körfez’e endüstriyel atıklar, evsel atıklar olmak üzere kirlilik akışının durdurulması için merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında henüz uzlaşı sağlanamadı.