Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın trajik ölümü üzerinden adalet çağrısında bulundu. Karamahmutoğlu, aynı zamanda Türkiye’de eğitim sistemindeki aksaklıkları eleştirerek hükümete sert sözlerle yüklendi.

"Adaletsizliğin en acı yüzü"

Azmi Karamahmutoğlu, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve dere yatağında cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne dikkat çekerek, "Bu küçük yavrumuz için günlerdir süren endişeli bekleyiş ne yazık ki acıya dönüştü. Narin bugün okuluna gidemeyecek, hayatı geri verilemeyecek. Ancak adaletin gecikmeden yerine getirilmesi gerekiyor. Narin’i katledenlerin bulunup yargı önüne çıkarılması elzemdir" dedi. Karamahmutoğlu, adaletin hızla sağlanması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye'de eğitime eşitsizlik hakim"

Karamahmutoğlu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle yaptığı açıklamada, eğitimdeki cinsiyet eşitsizliği ve ekonomik sorunlar nedeniyle eğitime erişimde yaşanan zorluklara değindi. TÜİK verilerine göre, özellikle kız çocuklarının okullaşma oranının düşük olduğunu belirten Karamahmutoğlu, "Aileler ekonomik nedenlerle çocuklarını okula gönderemiyor ve bu durum ne yazık ki cinsiyet ayrımcılığına yol açıyor. Fakir aileler, erkek çocuklarını okula gönderirken kız çocuklarının eğitiminden tasarruf ediyor" diye konuştu.

"Öğrenciler aç kalmadan eğitim almalı"

Zafer Partisi Sözcüsü, öğrencilerin okullarda en temel ihtiyaçlarını karşılayamamalarından da yakındı. "Öğrencilerimiz, aç karınlarına ders dinlemek zorunda kalıyor ve bu durum onların eğitim kalitesini doğrudan etkiliyor. AKP hükümeti, bir öğün yemek taleplerine dahi karşılık vermiyor. Bu durum çocuklarımızın sağlığını ve eğitimini olumsuz etkiliyor" dedi.

"Uyuşturucu kullanımı tehlikeli boyutlarda"

Eğitim dışında da toplumsal sorunlara dikkat çeken Karamahmutoğlu, özellikle uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasına değindi. "Uyuşturucu kullanma yaşı 13’e kadar inmiş durumda. Sentetik uyuşturucuların yaygınlaşması ve bunların sokak fiyatlarının düşük olması, madde bağımlılığı sorununu daha da derinleştiriyor. AMATEM merkezlerinin yetersizliği bağımlıların tedavi olmasını engelliyor" diye aktardı.

"Yanlış dış politikanın sonuçları ağır oluyor"

Karamahmutoğlu, Türkiye’nin dış politikasını da eleştirerek, AKP hükümetinin yanlış dış politika tercihleri nedeniyle ulusal onurun zedelendiğini savundu. "Mısır ile ilişkilerimizin bozulması, Akdeniz’deki iş birliklerinin zarar görmesine neden oldu. Türkiye, Mısır’ı Yunanistan ve İsrail ile ortak yaptı. Bu, AKP'nin yanlış dış politikalarının bir sonucudur" diyerek sözlerini noktaladı.