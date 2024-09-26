Avcılar’da sabah saatlerinde balıkçılar tarafından kıyıya vurmuş bir kadın cesedi bulundu. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Avcılar kıyılarında sabah saatlerinde balıkçılar, kayalıkların dibinde bir ceset gördü. Durumu hemen yetkililere bildiren balıkçılar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Sahil güvenlik ekipleri, kadın cesedini kıyıya çıkartarak incelemeye aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin bulunduğu bölgede detaylı bir çalışma başlattı.