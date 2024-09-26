Şehzadeler Belediyesi’nden Eczacılara Anlamlı Ziyaret

Şehzadeler Belediyesi, 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla ilçedeki eczaneleri ziyaret ederek anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye görevlileri, eczacılara Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın selamlarını ileterek, mesleklerinin bu özel gününü kutladı. Sağlık hizmetlerine verdikleri katkılar nedeniyle eczacılara teşekkür edilirken, kendilerine çeşitli hediyeler takdim edildi.

Başkan Durbay’dan eczacılara övgü

Ziyaret sırasında Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, eczacıların sağlık sistemindeki önemli rolüne dikkat çekti. Başkan Durbay, “Eczacılarımız pandemi sürecinde de büyük bir fedakârlıkla çalışarak, vatandaşlarımızın en büyük destekçisi olmuştur. Onların sağlık sistemine yaptığı katkılar her zaman takdirle karşılanmalıdır. Tüm eczacılarımızın Dünya Eczacılık Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Eczacılardan Belediye’ye teşekkür

Şehzadeler Belediyesi’nin bu anlamlı ziyareti, eczacılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Belediye görevlilerinin takdim ettiği hediyeler, eczacıların yüzlerinde tebessüm oluştururken, bu özel günün hatırlanması kendilerini mutlu etti. Eczacılar, sağlık sektöründeki özverili çalışmalarının böylesine anlamlı bir şekilde takdir edilmesinden dolayı Şehzadeler Belediyesi’ne teşekkür etti.