Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, elektrik hizmetlerini iyileştirmek amacıyla yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle bugün 18:00 ile 20:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik dağıtım şirketi, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemleri almalarını önerdi.

Elektrik kesintisinin sebebi ve amacı

Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, Bandırma ilçesinde bugün gerçekleştirilecek olan planlı elektrik kesintisi, enerji altyapısının güçlendirilmesi ve bakım çalışmaları amacıyla yapılacak. Bu kesinti, elektrik hatlarının ve ekipmanların düzenli bakımı ve modernizasyonu için gerekli olup, uzun vadede enerji hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor.

Kesinti saatleri ve etkilenen bölgeler

Elektrik kesintisinin, Bandırma genelinde 18:00 ile 20:00 saatleri arasında gerçekleşeceği bildirildi. Kesintiden etkilenecek bölgeler ve sokaklar hakkında daha ayrıntılı bilgiye, elektrik dağıtım şirketinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Kesinti sırasında alınabilecek önlemler

Elektrik kesintisi sırasında günlük yaşamda oluşabilecek aksaklıkları en aza indirmek için vatandaşların şu önlemleri alması öneriliyor:

Elektrikli Cihazların Fişten Çekilmesi: Elektrik kesintisi öncesinde cihazların fişten çekilmesi, kesinti sırasında cihazların zarar görmesini engeller. Alternatif Aydınlatma Hazırlığı: El feneri, mum veya şarjlı lamba gibi alternatif aydınlatma kaynakları hazır bulundurulmalı. Yedek Güç Kaynakları: Kesinti sırasında önemli cihazların çalışması için yedek güç kaynakları veya jeneratör kullanımı düşünülebilir. Su ve Isıtma Sistemleri: Elektrikli su pompaları ve ısıtma sistemleri kesintiden etkilenebilir; bu nedenle yedek su bulundurmak veya alternatif ısıtma yöntemlerini hazırlamak önemlidir. İletişim ve Güvenlik: Cep telefonlarının şarjlarının dolu olduğundan emin olunmalı ve olası acil durumlar için gerekli iletişim numaraları hazırda tutulmalıdır.

Bandırma’da yaşanacak olan elektrik kesintisi hakkında daha fazla bilgi almak ve olası güncellemelerden haberdar olmak isteyen vatandaşların, elektrik dağıtım şirketinin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri öneriliyor. Güncel duyurular ve kesintilere dair bilgiler bu kanallar üzerinden paylaşılmaya devam edilecek.