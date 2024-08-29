Murat Yıldırım, gözünde hissettiği rahatsızlık nedeniyle doktorlarına başvurdu. Durumun ciddiyet kazanmasını önlemek amacıyla göz ameliyatı olmaya karar veren oyuncu, operasyonun kısa sürede gerçekleştirilmesini talep etti. Ameliyat başarılı geçti ve Yıldırım’ın sağlık durumu iyiye gidiyor.

"Gizli Bahçe" Dizisine Kısa Ara

"Gizli Bahçe" dizisinin başrolünde yer alan Yıldırım, ameliyat süreci nedeniyle dizi çekimlerine bir hafta ara vermek zorunda kaldı. Set ekibi ve diğer oyuncular, Yıldırım’ın sağlığına kavuşması için ona tam destek veriyor. Yıldırım, dinlenme sürecini tamamladıktan sonra önümüzdeki hafta setlere geri dönerek dizinin çekimlerine kaldığı yerden devam edecek.