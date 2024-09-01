Meydan kırmızıya büründü
Bandırma Cumhuriyet Meydanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ay yıldızlı Türk Bayraklarıyla süslendi. Konser alanı, renkli ve coşkulu bir atmosfer sundu.
Genç yeteneklerin unutulmaz performansı
Konserde sahne alan çocuklar ve gençler, izleyicilere etkileyici performanslar sundu. Aileler çocuklarının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.
Başkanlardan teşekkür
Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, yetenekli gençleri sahnede tebrik etti. Vatandaşlar, etkinliği düzenleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'ya teşekkürlerini iletti.
Editör: Sezin Türkyılmaz