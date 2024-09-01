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Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, yetenekli gençleri sahnede tebrik etti. Vatandaşlar, etkinliği düzenleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'ya teşekkürlerini iletti.

Konserde sahne alan çocuklar ve gençler, izleyicilere etkileyici performanslar sundu. Aileler çocuklarının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Belediye Kütahyaspor Zafer Kupası ile yeni sezonu coşkulu bir galibiyetle açtı

Belediye Kütahyaspor Zafer Kupası ile yeni sezonu coşkulu bir galibiyetle açtı

Bandırma Cumhuriyet Meydanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ay yıldızlı Türk Bayraklarıyla süslendi. Konser alanı, renkli ve coşkulu bir atmosfer sundu.

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