Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü, olimpiyatlarda elde ettiği başarılarla ülkemizi gururlandıran milli sporcular Yasemin Adar Yiğit, Esra Yıldız Kahraman ve Nafia Kuş Aydın ile sözleşme yenileyerek, sporun zirvesindeki isimleri kadrosuna kattı. İmza töreni, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın katılımıyla gerçekleşti.

Başarılı sporcularla kadro güçlendirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, olimpiyat madalyası kazanan güreşçi Yasemin Adar Yiğit, boksör Esra Yıldız Kahraman ve tekvandocu Nafia Kuş Aydın ile sözleşme yenileyerek kadrosunu daha da güçlendirdi.

“Tek kulüp ve belediye olacağız”

Başkan Ahmet Akın, Balıkesir’i 3 farklı branşta olimpiyat madalyası bulunan tek kulüp ve belediye yapacaklarını vurgulayarak, "Başarılı sporcularımızla kentimizin sportif kimliğini güçlendirip madalyalarımızın sayısını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Balıkesir takımı kurulacak

Ahmet Akın, Balıkesir’de sporda bir "Balıkesir Takımı" kuracaklarını belirterek, bu takımda Balıkesirli çocuklar, gençler, kadınlar ve amatörler ile profesyonellerin yer alacağını ifade etti.