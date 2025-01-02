İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımı daha güvenli, konforlu ve ekonomik hale getirme vizyonuyla İZTAŞIT projesini büyütmeye devam ediyor. Beydağ’da hayata geçirilen proje ile ilçe halkı, İzmir Otogarı, Ödemiş ve Kiraz’a direkt bağlantı sağlayan modern bir ulaşım ağına kavuştu. Projenin açılışı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katıldığı törenle gerçekleşti.

Beydağ’da modern toplu ulaşım dönemi başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin dört bir yanına toplu taşıma hizmetlerini yayma hedefiyle hayata geçirdiği İZTAŞIT projesi, Seferihisar, Menemen, Kiraz gibi ilçelerin ardından Beydağ’da da uygulamaya konuldu. Beydağ Terminali’nde düzenlenen tören, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, belediye bürokratları, muhtarlar ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Başkan Tugay törende yaptığı konuşmada, “İZTAŞIT projesi, hem minibüs esnafını destekleyen hem de vatandaşlarımıza daha kaliteli bir ulaşım hizmeti sunan bir sistem. Beydağ artık İzmir, Ödemiş ve Kiraz’a kolayca bağlanacak. Bu sadece ulaşım değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir canlılık sağlayacak” dedi.

Yeni hatlar açıldı

Beydağ’dan başlayarak İzmir Otogarı, Ödemiş ve Kiraz’a ulaşımı sağlayacak 697, 796 ve 801 numaralı hatlar, modern araçlarla hizmet verecek. Yeni toplu taşıma sistemiyle:

9 araçlık filo: 3 solo otobüs ve 6 midibüs.

ESHOT denetimi: Seferlerin düzeni ve güvenliği sağlanacak.

İzmirim Kart avantajları: Nakit ödeme devri sona eriyor.

Halk Taşıt indirimi: Sabah ve akşam saatlerinde yüzde 50 indirim.

Bu yeni sistem, yıllık 287 bin yolcu taşımayı hedefliyor. İZTAŞIT’ın hizmete girmesi dolayısıyla düzenlenen törende, Beydağ’da yenilenen 2 Eylül Kurtuluş Parkı ve Beydağ Çok Amaçlı Pazaryeri de açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan sona düzenlenen park, basketbol sahasından çocuk oyun alanlarına kadar pek çok sosyal imkanı barındırıyor.

Başkan Tugay’dan birlik ve dayanışma mesajı

Başkan Tugay, “Bu tür yatırımlar, Beydağ’ın sosyal ve ekonomik potansiyelini artıracak. Daha fazla ziyaretçi, daha fazla etkinlik demek. Amacımız, ilçelerimizi kalkındırmak” dedi. Başkan Tugay, konuşmasında İzmir halkının sorunlarını çözmek için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayarak, “Biz bu toprakların evlatlarıyız. İzmir’in ve ilçelerimizin hakkını kimseye yedirmeyiz. Hizmetlerimizle halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.