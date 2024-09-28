Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ve tütünle mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Operasyon sonucunda 66 bin 320 makaron ve tütünle ilgili malzemeler ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak tütün operasyonu detayları

Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, Bigadiç'teki bir işyerine yaptıkları baskında 54 bin 600 adet boş makaron, 11 bin 720 adet dolu makaron, 25 kilogram açık kıyılmış tütün ve 26 adet manuel sigara sarma makinesi ele geçirdi. E.S. isimli şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlemler başlatıldı.

Gözaltı ve adli süreç

Kaçak tütün ve sigara üretimi yapan şahsın yakalanmasının ardından emniyet yetkilileri tarafından gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma devam ederken, kaçak tütün ürünleri piyasaya sürülmeden engellendi.

Tütün kaçakçılığıyla mücadele devam ediyor

KOM ekipleri, kaçak sigara ve tütün ticaretine yönelik operasyonlarını sürdürmeye devam ederken, bu tür kaçakçılık faaliyetlerine kararlılıkla müdahale ediyor. Son operasyonun, yerel ekonomiye ve sağlığa yönelik tehditleri bertaraf etmeye katkı sağladığı belirtildi.