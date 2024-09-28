Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD Programı Teknik Destek Projesi çerçevesinde köy okullarındaki öğrencilere çanta dağıtımına başladı. Türkiye ve Avrupa Birliği'nin eş finansmanıyla yürütülen kırsal kalkınma hibe programı çerçevesinde üreticilere yönelik projeleri kırsalda tanıtmak amacıyla, ilk dağıtım Aydın’ın İncirliova ilçesinde yapıldı.

Sınırteke ve Erbeyli İlkokulu'nda düzenlenen çanta dağıtım etkinliğine İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve TKDK Aydın İl Koordinatörü Arzu Akar katıldı. İl Müdürü Ekici, TKDK’ya eğitime verdiği bu anlamlı destek için teşekkür etti.

"Program kapsamında 2500 kişiye istihdam sağlandı"

İlerleyen günlerde Bozdoğan, Karacasu, Yenipazar, Germencik, Koçarlı ilçelerinde belirlenen okullarda öğrencilerle buluşmalara devam edeceklerini ifade etti. TKDK Aydın İl Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada “Kırsal kalkınma hedefimiz doğrultusunda kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılığın yanı sıra tarım dışı üretim ve iş olanaklarının geliştirilmesi, insanlarımızın refah seviyelerinin artırılmasını amacıyla TKDK Aydın İl Koordinatörlüğü olarak, İlimizde birçok yatırımın hayata geçirilmesine imkan sağlandı. Aydın’da IPARD Programı kapsamında bugüne kadar 235 projeye 311,2 Milyon TL hibe desteği sağlandı. Bu hibe desteğiyle 681,7 TL'lik yatırım hayata geçirildi, yaklaşık 2500 kişiye istihdam sağlandı. Yeni Programımız IPARD III’den Aydın’ın daha fazla yararlanabilmesi için yatırım düşünen tüm girişimcilerimizi TKDK Aydın İl Koordinatörlüğüne bekliyoruz.” denildi.